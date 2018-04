Ferrari Racepresso

Door: BV

Met alcohol in je bloed achter het stuur kruipen is niet aangewezen. Maar cafeïne gaat er wel in. Voor Ferrari-liefhebbers is nu een nieuw hebbeding dat die twee naadloos combineert. Ferrari-merchandising gaat meteen een stapje verder, het past ook nog eens perfect bij die plastic rode Ferrari-Testarossa-telefoon uit de eighties. Het is ontwerper Ilgar Rustamov tekent voor deze helmvorige espresso-machine. Op de bestelbon kan je naar keuze één van twee typische Ferrari-kleurtjes aanvinken; geel of rood.