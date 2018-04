Speciale Bentley Continental "Arabia"

Door: BV

Een speciale editie die Bentley Continental Flying Spur Arabia heet? Dat klinkt als iets wat bij ons niet verkrijgbaar is. En dat is helemaal juist. Alle 50 voorziene exemplaren worden naar het Midden Oosten verscheept. Dat neemt 10% van alle Bentleys af.

Er is keuze uit de gewone vierdeurs meet 560pk of de Speed die 610pk sterk is. De specifieke uitrusting omvat de getoonde lakkleur, de wielen, een Valet-parkeersleutel waarmee je het dashboardkastje niet kan openen, specifiek tapijt, sierlijsten en opklaptafels in houtfineer.