Fotos doodgeboren Rover 55 opgedoken

Door: BV

Eind jaren ‘90 maakt Rover zich onder BMW op voor een heuse revival. De Britten hebben voor het eerst in een lange tijd weer toegang tot moderne motoren en zijn ambitieus. Rover wil in een hoger segment gaan spelen. De dan ook al niet meer okselfrisse 45, eigenlijk een verklede Honda, moet vervangen worden door een 55 met afmetingen die aanschurken tegen die van de 75. De nieuwe generatie van die laatste moet, volgens dezelfde plannen, enkele jaren later in het segment van de BMW 5-Reeks gaan spelen. De ganse strategie werd in 2000 in de vuilbak gekeild, toen BMW zich terugtrok.

Tegen die tijd waren de plannen voor de 55 al behoorlijk ver gevorderd. Dat blijkt uit deze pas opgedoken foto's uit 1997. Daaruit blijkt Rover de 55 zelfs al op ware grootte te hebben uitgewerkt. Opvallend zijn (waren) de korte overhangen, grote wielbasis (haast 2,8m) en lange motorkap. Dat komt omdat Rover van plan was BMW's vier- en zescilindermotoren in te lepelen. In lengterichting, maar achteraan de voortrein, voor een betere gewichtsverdeling.

De vervanger van de 45 is er nooit gekomen. MG Rover heeft het model noodgedwongen in de catalogus gehouden tot het faillissement in 2005.