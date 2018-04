Het doek valt voor MG Rover

Door: BV

et doek is gevallen voor MG Rover. Het Chinese SAIC, de enige min of meer valabele kandidaat overnemer, heeft bekendgemaakt de gesprekken met Phoenix Venture Holdings, de eigenaar van het zwaar noodleidende MG Rover definitief stop te zetten. De fondsen uit de overbruggingslening die de Britse overheid afgelopen weekend te elfder ure goedkeurde, zijn intussen opgesoupeerd. De meer dan 5.000 MG Rover-werknemers mogen hun ontslagbrief dan ook eerstdaags in de bus verwachten.

Intussen gaat het bericht dat SAIC wél de rechten op de Rover 25, 75 en de K-Serie benzinemotoren zou overgekocht hebben, al ontbreekt daarvan officiële bevestiging. SAIC zou onder meer nog de contracten met het Europese dealernetwerk uit het faillissement kunnen redden.

Het failliet van het moederbedrijf heeft niet meteen gevolgen voor de Belgische invoerder. Die is voldoende solvabel om een periode van enkele weken te overbruggen, zo luidt het. MG Rover België heeft zowel in het landelijke depot, als bij de dealers nog een beperkte voorraad en kan die dus nog aan de man brengen. De invoerder bekijkt momenteel oplossingen voor de fabrieksgarantie. Die is niet meer geldig. De meest voor de hand liggende piste is die van een herverzekeraar, maar of die optie ook een uitweg biedt voor de reeds geleverde voertuigen die nog onder de garantieperiode vallen (naar verluidt tot 150.000 stuks in Europa) is niet geweten.

De levering van onderdelen is geen enkel probleem. Die afdeling is immers eerder al verkocht aan Caterpillar en is niet in vereffening. Over de leverbaarheid van koetswerkpanelen heerst onduidelijkheid.