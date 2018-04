Opwinding over Ford Mustang Boss 302

Door: BV

Zowat gans autominnend Amerika staat in rep en roer. En de reden is de Boss Mustang 302. De Boss is immers een race-Mustang uit 1969 met een simpelweg legendarische status. Die auto is heilig. En Ford heeft het aangedurfd de naam te gebruiken voor twee speciale edities. Dat is dansen op de slappe koord, maar Ford gaf de Boss Mustang 302 verbeteringen die recht van het circuit zijn geplukt. En het is de snelste Mustang die ooit in de catalogus stond.

De Boss 302 heeft recht op een versterkte koppeling, een versnellingsbak met kortere schakelwegen, een ophanging die je zelf kan aanpassen en opgewaardeerde remmen. En de 5.0l V8 heeft een nieuwe luchtinlaat en een scherper geslepen nokkenas om het vermogen op te pompen tot 440pk, terwijl de koppelcurve op 515Nm piekt. Volgens Ford kan de Boss Mustang 302 laterale krachten van 1.0g verteren. Sterker nog; Ford belooft dat de Boss op circuit de BMW M3 op een hoopje rijdt.

Het exterieur is geïnspireerd door het origineel uit '69, met een zwart of wit dak, C-striping op de flank, gesloten mistlichtopeningen, een agressievere lip aan de voorbumper en een grotere vleugel achteraan. Er is keuze uit vijf specifieke kleuren, allen opvallender dan wat je normaal in de catalogus vindt. Binnenin merken we niet alleen een aangepast instrumentarium op; het stuur is met Alcantara bekleed en zwarte metaalkleur is de dominante afwerkingstint. Extra metertjes en Recaro-sportzetels zijn een optie.

Helemaal grof wordt het met de Boss 302 "Laguna Seca". Die komt er in een gelimiteerde oplage, met verstevigingen aan het koetswerk, een (nog) meer uitgesproken aerodynamisch pakket, een ingebouwde rolkooi en zonder achterbank.