Jaguar XJ75 Platinum Concept

Door: BV

Jaguar wordt 75. En dat wordt natuurlijk op gepaste wijze in de verf gezet. We mogen ons verwachten aan een aantal speciale reeksen. En dan is er deze Concept op basis van de XJ. Onder de kap zit een meer dan 500pk sterke V8 met compressor en de aankleding is merkbaar agressiever. De voorbumper, enorme 22-duims lichtmetalen velgen en de kont met vier uitlaten in en zwarte nep-diffuser geven zelfs al een goed idee van de richting die Jaguar met de aanstormende XJR uit wil gaan.

Aan de binnenzijde is voor de gelegenheid gewerkt met een leder-Alcantara-combinatie met weelderig stikwerk. De houtinleg is specifiek, net als het klokje van meester-horlogemaker Bremont, de verlichting op de deurdorpels en de lichtringen in de verluchtingsroosters. Een 1.200 Watt sterke geluidsinstallatie van Bowers & Wilkins verdringt desgewenst zelfs het geluid van de drukgevoede V8 naar de achtergrond.