UK gebruikt bomen als verkeersremmer

Door: BV

De Britten houden er soms aparte ideeën op na. Dus terwijl heel Europa probeert bomen af te schermen om ervoor te zorgen dat er niemand tegenaan rijdt, gaat men in de UK nu juist bomen planten naast de wegen. Volgens de bevoegde ministeries gaat de snelheid van de automobilisten immers naar beneden als er bomen naast de weg staan. Op wegen met bomen wordt 3km/u langzamer gereden dan op vergelijkbaar asfalt zonder omkadering.

De bomen zullen aangeplant worden op een specifieke manier, om het effect te maximaliseren. Bij het naderen van een dorpskom zal de ruimte tussen de bomen onderling geleidelijk kleiner worden. Daardoor krijgt de bestuurder het gevoel sneller te gaan dan in realiteit het geval is en zal hij vertragen. De afstand tussen de bomen en de weg zal in dezelfde situatie eveneens kleiner worden. Automobilisten krijgen daardoor het idee dat de weg versmalt en ook dat tempert de snelheid.