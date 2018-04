Porsche Panamera krijgt meer vermogen

Door: BV

Bij de Porsche Panamera Turbo heb je 500pk achter je rechtervoet zitten. Maar omdat er altijd een markt is voor méér... doet Porsche er nu zelf een schepje bovenop. Door andere turbo's te monteren en wat met het motormanagement te rommelen, kan de Panamera nu tot 540pk en 750Nm leveren. Met Porsche z'n liefde voor versies, zou je verwachten dat die Turbo S heet, maar dat is nu niet geval. Het wordt een optie. Een prijzige weliswaar - zo'n € 17.000.

De krachtigste Panamera slaat in de sprint een gat van 1 tiende van een seconde met de gewone Turbo. Lijkt onbeduidend maar met 3,9 tellen ga je wel (net) onder de 4-seconden-grens. De topsnelheid ligt ook wat hoger; op 303 in plaats van 305km/u.

Wil je al dat extra potentieel aan de buitenwereld duidelijk maken, kies dan ook voor het Sport Design Package met zijskirts en een agressievere voorbumper. Of voor 20-duims lichtmetaal. Ook nieuw is PTVP (Porsche Torque Vectoring Plus). De eerste drie woorden betekenen dat een actief differentieel het koppel verdeelt om het buitenste wiel in een bocht sneller te laten draaien. Dat zorgt voor een dynamischer weggedrag. De Plus is een indicatie dat Porsche het systeem verbeterd heeft. Voor de duidelijkheid, opsmuk en PTVP zitten niet in het eerder vermeldde pakket; daarvoor moet je apart bijbetalen.