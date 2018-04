GM en SAIC maken een kleintje

Door: BV

GM en het Chinese SAIC (Shanghai Automotive Industries Corp.) gaan samen motoren en transmissies voor compacte wagens ontwikkelen.

Beide bedrijven werken aan een familie viercilinder benzinemotoren met een slagvolume van 1 tot 1,5l, voorzien van directe brandstofinjectie en turbotechnologie. De GTDI-motoren moeten zo'n 20% zuiniger worden dan de compacte motoren die de groep momenteel in de aanbieding heeft. En het moet snel gaan; al in 2011 moet de productie starten.

GM en SAIC willen de motor in een brede waaier aan producten gebruiken. Dat betekent concreet dat wij de motoren zullen aantreffen in de Chevrolets en Opels die bij ons in de catalogus staan.

Tegelijk wordt gewerkt aan een nieuwe zestrapsversnellingsbak met dubbele koppeling. GM is in Europa één van de weinig constructeurs die nog niet over die techniek beschikt.