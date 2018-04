Nissan Note beetje moderner

Door: BV

De Note wordt een beetje gemoderniseerd. En de nadruk ligt op een beetje. Het grootste nieuws is eigenlijk dat alle motoren vanaf nu voldoen aan de Euro V-emissienorm die vanaf 1 januari verplicht is voor nieuwe voertuigen. De veiligheid gaat er ook op vooruit want voortaan worden alle versies van de Note voorzien van stabiliteitscontrole.

Aan de buitenzijde vallen de zilverkleurige deurhendels op, zijn de B- en C-stijl op de Acenta en Teckna in glanzend zwart uitgevoerd en valt op de topversie een nieuwe voorbumper te zien. Tot slot zijn er twee nieuwe kleuren.