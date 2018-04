Ford Focus ST op het offerblok

Door: BV

Met een nieuwe generatie Ford Focus in aantocht, lijkt het logisch dat het huidige model met pensioen gaat. Maar voor de ene versie zal dat vroeger zijn dan voor de andere. Terwijl de basisuitvoeringen nog even verkrijgbaar blijven, wordt de pittige Focus ST alvast uit het gamma gekeild.

De reden? Z'n 2.5l grote vijfcilinder turbomotor met 225pk voldoet niet aan de Euro V-norm. De centrale aanpassen voor een handvol exemplaren is natuurlijk weinig rendabel. Daarom verdwijnt de ST wat vroeger dan de andere modellen. En het zal nog wel even duren voor van de volgende generatie ook weer zo'n performant model in de catalogus verschijnt.

De Focus ST is niet het eerste model dat op het offerblok voor de Euro V-norm wordt gelegd. De Alfa Romeo Brera met zescilinder en Honda Civic Type-R ondergingen hetzelfde lot.