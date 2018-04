Honda offert Civic Type-R

Door: BV

De potigste Civic uit het gamma gaat op het offerblok. Eind dit jaar verdwijnt de 200pk atmosferische tweeliter benzinemotor van de Type R in Europa uit de catalogus. Het model haalt de Euro V-emissienormen niet en die zijn vanaf 1 januari 2011 een vereiste voor alle personenwagens.

Niet dat de Type-R te veel verbruikt; het is de samenstelling van de uitlaatgassen die niet voldoet. Honda bedankt voor de investering om de hoogtoerige vierpitter nogmaals aan te passen. Op andere markten, als de VS en Azië, blijft de hot hatch wel in het aanbod. Vervanging komt er wellicht in 2013 bij de generatiewissel van de Civic, maar het valt te bezien of de Japanners dan nog steeds opteren voor een atmosferische krachtbron.