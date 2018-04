€ 7,5 miljoen dure Aston Martin in de maak?

Door: BV

Als we de Fransen van Star Electric Cars mogen geloven, dan is het antwoord positief. Het bedrijf dat zich doorgaans bezighoudt met het in licentie bouwen van elektrische golfkarretjes die eruitzien als Rolls Royces of Hummers en elektrische fietsen bouwt, beweert te werken aan een Aston Martin met middenmotor.

De "Aston Martin Super Sports" heeft een 950pk sterke dubbel geblazen 5,4l V8 aan boord en maakt gebruik van een versnellingsbak met dubbele koppeling. Het model heeft schaardeuren die net als de rest van het koetswerk uitgevoerd zijn in koolstofvezel. De theoretische prestaties hebben het ook nog over een sprinttijd van minder dan 4 tellen.

De prijs bedraagt zo'n € 7,5 miljoen. Als Star Electric Cars ooit een klant vindt tenminste.