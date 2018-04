Nissan slijpt GT-R bij

Door: BV

Om de GT-R helemaal fris te houden, voert Nissan al voor de tweede maal een aantal subtiel aanpassingen door.

De GT-R ondergaat weldra enkele deskundig gemikte koetswerkupdates. Noteer twee nieuwe tinten voor zowel koetswerk als voor herwerkte velgen die per stuk liefst 3kg lichter zijn dan voorheen. Belangrijker is evenwel de toevoeging van LED-dagrijlichten. Die worden ingewerkt in luchtgeleiders aan de rand van de voorbumper. Die zorgen er meteen voor dat de weerstand van de GT-R zakt van 0,272 naar 0,268. Een nieuwe achterdiffuser levert 10% meer neerwaartse druk.

We verwachten ook een kleine vermogensupdate, maar details daarover bereikten ons nog niet.