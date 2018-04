Ook ST van nieuwe Ford Focus

Door: BV

De huidige Ford Focus ST gaat op het offerblok omdat de 225pk sterke vijfcilinder onder de kap niet langer voldoet aan de Euro V-normen. Dat wil evenwel niet zeggen dat het er voor de volgende generatie slecht uitziet.

We weten al hoe de nieuwe Focus eruitziet, want zowel de hatchback als de break zijn al onthuld. Op het Autosalon van Parijs laat Ford nog wat dieper in z'n plannen kijken. Daar presenteert het merk immers een sportieve afgeleide van de nieuwe middenklasser. Die gaat later in productie met ST op de kofferklep. Géén vijfpitter voor de nieuwe generatie. Het model stelt het met een viercilinder turbomotor. Die wordt naar verwachting 250pk sterk, en daarmee moet de nieuweling de prestaties van de aftredende ST kunnen evenaren. Beelden van de sportieve creatie zijn er nog niet.