Facelift, motorupdates voor Citroën Picasso

Citroën stuurt de C4 Picasso naar de plastisch chirurg voor een opfrisbeurt. De Fransen lijken nog best tevreden met het uiterlijk van de Picasso want de aanpassingen zijn bijzonder bescheiden. Zowel de functionele zevenzitter als de dynamischer gelijnde vijfzitter worden bij de neus genomen. We noteren licht aangepaste bumperschilden, aangepaste lichtunits, een vernieuwd merklogo en de integratie LED-dagrijlichten. De cellulitis-behandeling aan de achterzijde is meer van hetzelfde met discreet herwerkte lichtblokken als voornaamste gebeurtenis.

Onder de kap worden de motoren aangepast. Natuurlijk voldoen ze nu allemaal aan de Euro V-emissienorm. Ze worden in regel iets krachtiger en tegelijk spaarzamer. De 1.6l diesel levert 112 in plaats van 109pk en wordt beschikbaar in een e-HDi-versie met start/stop-systeem. De tweeliter komt in vermogens van 150 en 163pk, al is het mogelijk dat ons land om fiscale redenen nog een vermogensversie van 136pk in de prijslijst krijgt. De 1.6l turbomotor op benzine gaat van 156 naar 150pk en de instapper met dezelfde longinhoud maar zonder turbo haalt 122pk.