Nieuwe diesel voor Mitsu Lancer, Outlander

Door: BV

Omdat de dieselmotor - een tweeliter diesel met pompverstuivers, afkomstig van VW - vanaf januari niet meer voldoet aan de uitstootnormen, stond een motorwijziging voor de Mitsubishi Lancer in de sterren geschreven. De Japanners kondigen de wijziging nu officieel aan en presenteren het model op het Salon van Parijs. Niet geheel verrassend lepelt Mitsubishi z'n eigen (nieuwe) 1.8 Di-D onder de kap. Dat blok debuteerde in de ASX - de compacte crossover van het merk- en bestaat in vermogensversies met 116 en 150pk. Voorlopig lost alleen de krachtigste uitvoering de 140pk sterke VW-centrale af.

Bij de Outlander wordt de pittigste dieselversie, een 2,2 van Citroën origine, om dezelfde reden bijgesteld. En ook hier worden de uitlaatgassen niet alleen zuiverder; het vermogen klimt tot 177pk. We verwachten eigenlijk dat ook de SUV met de achttienhonderd uitgerust zal worden, maar dat geeft Mitsubishi nog niet prijs.