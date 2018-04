ASX is Mitsubishis Qashqai-killer

Door: BV

Mitsubishi stelt op het 80ste Autosalon van Genève (van 2 tot 14 maart) z'n nieuwe compacte crossover voor. Die heet ASX en is de Europese versie van de RVR waarvan de verkoop volgende maand start in Japan.

De ASX heeft vijf zitplaatsen en wordt nog deze lente in Europa gelanceerd. Hij nestelt zich in het Mitsubishi-gamma onder de recent opgefriste Outlander en mag vanuit die positie onder meer een verkoopstopper als de Nissan Qashqai in het vizier nemen.

Onder de kap komt alvast een nagelnieuwe 1.8l common-rail turbodiesel (door Mitsubishi zelf ontwikkeld) die vanzelfsprekend voldoet aan de Euro V emissienormen. Specifiek voor België staat alvast een fiscaal interessante versie met 85kW of 115pk op het programma. De diesel is steeds uitgerust met een start/stop systeem en wordt gecombineerd met een handbediende zesbak. Emissie- en verbruikscijfers blijven op die manier tot een minimum beperkt.