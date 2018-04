Mitsubishi i-MiEV klaar voor Europa

Door: BV

Mitsubishi is inmiddels al enkele jaren met de i-MiEV bezig. De geheel elektrische auto die gebruik maakt van wielnaafmotoren wordt op het Autosalon van Parijs nog maar eens tentoongesteld. Ditmaal in de Europese uitvoering. Omwille van de regelgeving beschikt die over gewijzigde bumperschilden en om de klanten te paaien is de interieurafwerking verbeterd en werd de centrale console op het instrumentenbord hertekend. Zes airbags en stabiliteitscontrole spekken de standaarduitrusting.

Vanaf december van dit jaar commercialiseert Mitsubishi de i-MiEV op Europese markten, waaronder België. De prijs zal schommelen variëren van € 33.000 tot € 35.000, maar de fabrikant rekent op tussenkomsten van de overheid om de prijs te drukken tot maximaal € 30.000.