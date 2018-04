Belgische autoverkoop beter dan verwacht

Door: BV

In augustus werden 37.540 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat is haast een kwart meer dan tijdens dezelfde maand vorig jaar. Daarmee werden dit jaar in totaal al 397.052 nieuwe auto's in het verkeer gebracht; 17,1% meer dan een jaar geleden. Peugeot voert met 3.518 stuks het klassement aan. Citroën en VW zitten met 3.474 en 3.461 stuks in het kielzog. De top vijf bestaat voorts nog uit Renault met 3.424 en Ford met 2.728 stuks. Door de goede cijfers stelt vakorganisatie Febiac z'n verkoopsverwachting voor ons land bij van ruwweg 480.000 stuks naar maximaal 515.000 nieuwe wagens.

Bij de bestelwagens was afgelopen maand 6,6% beter dan afgelopen jaar en staat de balans voor de eerste 8 maanden van het jaar 1,8% in het positief. Afgelopen maand gingen de trucks van meer (+ 2,1%) én minder (+ 6,6%) dan 16 ton MTM in het positief, maar het jaarresultaat hinkt er nog steeds achterop bij dat van 2009. De motormarkt presteert nagenoeg identiek aan vorig jaar.