Meer Citroën Picasso facelift

Door: BV

We wisten al dat de 2 varianten van de compacte monovolume van Citroën na haast 650.000 verkochte exemplaren aan en facelift worden onderworpen. De uiterlijke aanpassingen omvatten nieuwe bumperschilden en lichtunits rondom, de toevoeging van LED-dagrijlichten en het nieuwe merklogo dat zowel in de neus als op de kofferklep wordt ingewerkt. De C4 Picasso (dat is de meer dynamisch gelijnde vijfzitter) wordt optioneel leverbaar met in zwart uitgevoerde dakstijlen. Aan de binnenzijde voorziet Citroën in de topuitvoering een nieuwe bekleding.

Bij de e-HDi-uitvoering wordt een start/stop-systeem van de tweede generatie (dubbel zo snel als voorheen) gecombineerd met een gerobotiseerde manuele versnellingsbak en een 110pk sterke dieselmotor. Het verbruikt zakt ermee tot 4,8l/100km en de CO2-uitstoot bedraagt nog slechts 4,8/100km. De zevenzitter heeft 2 deciliter of 5 gram extra nodig.