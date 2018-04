Renault Laguna onder het mes

Door: BV

De Renault Laguna is alweer halverwege z'n carrière. Tijd dus om de eerste ouderdomsverschijnselen weg te werken met een facelift. Renault voert die geheel volgens het boekje uit.

Aan de buitenzijde noteren we enkele nieuwe kleuren en velgen. Dat hoort zo. En natuurlijk zijn de lichtunits en de bumperschilden hertekend. Er is kwistig met blinkend plastic omgesprongen en er ging extra aandacht naar de vormgeving van de grille. De stofjes in het interieur zijn aan de tijdsgeest aangepast en je kan nu kiezen voor TomTom-navigatie en Bose-geluid.

De grootste technische aanpassing is de verdere democratisering van 4Control vierwielbesturing. Voorheen enkel leverbaar op de topversies, maar nu ook te paren met de diesels die 130 en 150pk sterk zijn. De ijverige 1.5dCi instapdiesel met 110pk wordt door allerlei detailaanpassingen ook wat zuiniger. De uitstoot blijft nu beperkt tot 120gr CO2. De verkoop start in november.