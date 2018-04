Alleen grijs: Dodge Durango

Door: BV

De Chrysler-groep heeft in de VS z'n nieuwe Dodge Durango voorgesteld. Geen kans dat die ook naar Europa komt, want Fiat heeft inmiddels zelfs besloten het merk bij ons compleet uit te rangeren. Wie er één wil zal zich dus moeten wenden tot een "grijze" importeur.

Dodge aarzelt niet om ook het metaal op z'n grote SUV in retro-vormen te plooien. En hoewel de motoren in vergelijking met z'n voorganger efficiënter werden, is ook die keuze "conservatief". Dodge knalt een 3,6l V6 of een 5,7l V8 onder de kap. Er is wel een zelfdragend koetswerk en hoewel achterwielaandrijving standaard is, zijn alle versies optioneel verkrijgbaar met vierwielaandrijving. Aan boord schikt Dodge 3 zetelrijen. Er is bijgevolg ruimte voor zeven inzittenden.