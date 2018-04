Door: BV

Officieel is het nog meer dan een maand wachten tot Fiat-baas Sergio Marchionne bekendmaakt wat hij concreet met z'n Amerikaanse verovering wil aanvangen, maar de Italiaanse krant La Stampa heeft de plannen nu al kunnen inkijken.

Fiat is niet van plan Dodge en Chrysler in de toekomst los te laten. Dat blijkt uit een verregaande integratie van de verschillende merken. Eerder was al bekend gemaakt dat Fiat een aantal van z'n modellen in de VS zal commercialiseren. De 500 wordt er een merk op zich, zoals Mini, en andere Fiat- en Lancia-producten komen er zo snel mogelijk op de markt met Dodge, Jeep of Chrysler op de grille. Alfa Romeo mag zich als merk ook nog eens op het Nieuwe Continent wagen.

In Europa wil Fiat de verdeling van Chrysler en de Fiat-producten harmoniseren. Dat betekent wellicht dat de distributiekanalen geïntegreerd worden. De Chryslers komen de Fiat-toonzaal binnengerold, betekent dat. Dodge verdwijnt uit Europa, al betekent dat niet het einde voor de verschillende modellen. De Nitro en Journey worden omgedoopt tot Fiat. Die laatste mag meteen de verouderde Ulysse en Phedra aflossen. Wat Fiat van plan is met typisch Amerikaanse krachtpatsers als de Challenger, is nog niet geweten.