Buddy is elektrische stadsrakker

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs zal de Noorse fabrikant Elbil Norge een nieuwe elektrische stadsauto voorstellen. Die heet "Buddy", is amper 2,43m lang, 1,49 breed, 1,46m hoog en biedt plaats aan drie personen en maximaal 150l bagage. De draaicirkel bedraagt niet eens 5 meter.

Ondanks de compacte afmetingen weegt het autootjes toch een ton. Dat heeft vel te maken met de batterijen. Je kan overigens kiezen uit twee soorten; conventionele loodhoudende accu's met 10kW vermogen en een autonomie van 80km en Nikkel-Metaalhydride-accu's met 14,4kW vermogen en een autonomie van 120km. De batterijen volledig opladen duurt minimaal 6u en de acceleratietijd tot 50km/u bedraagt 7 seconden. Over de prijs hebben we nog geen idee.

De Noren willen de Buddy overal in Europa introduceren, maar omdat je in ons land nog steeds geen elektrische wagen kan inschrijven, gaan we ervan uit dat België niet hoog op de prioriteitenlijst staat.