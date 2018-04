Nieuwe Mazda BT-50 naar Sydney

Door: BV

Het Autosalon "down under" bulkt meestal niet van de wereldschokkende premières. Maar ditmaal zal er bij de opening op 15 oktober toch tenminste één nieuwigheid te bewonderen zijn. Mazda neemt immers een "radicaal andere" BT-50 mee. En het dient gezegd - de schetsen tonen iets héél anders dan de nogal doffe en hoekige pickup die momenteel bij Mazda in het aanbod staat. Nog een maand geduld en we weten hoe dicht het showexemplaar bij deze tekeningen blijft.