Aston Martin weer naar Le Mans

Door: BV

Aston Martin wil volgende jaar weer een gooi doen naar het hoogste schavotje op het podium van de 24-uurs-race van Le Mans. Voor het eerst in een halve eeuw ontwikkelen de Britten zowel een motor als een onderstel, speciaal voor dat doel.

Aston Martin neemt die beslissing omdat het naar eigen zeggen denkt eindelijk weer te kunnen concurreren met de dieselwagens. De ACO (Automobile Club De L'Ouest) die de wedstrijd organiseert heeft de reglementen immers gewijzigd om ervoor te zorgen dat benzinemotoren op z'n minst weer een kans maken.

De Britten waren de jongste jaren niet onsuccesvol in Le Mans. Het bedrijf schreef de GT1-Klasse op z'n naam in 2007 en 2008 en won de Le Mans Series in 2009. Een nieuwe bolide met open cockpit en in de legendarische kleurencombinatie van sponsor Gulf, moet ervoor zorgen dat de uithoudingswedstrijd volgend jaar aan de lijst wordt toegevoegd.