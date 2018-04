Lamborghini Jota teaser 2

Door: BV

Er komen in het totaal liefst 6 plaagfoto's voor de officiële onthulling van een nieuwe Lamborghini showcar op het Autosalon van Parijs. Daar zal het merk de opvolger van de Murcièlago voorstellen. Voorlopig gaan we ervan uit dat die Jota heet, zoals al eerder uitlekte, tot het merk het tegendeel bewijst. Dit is de tweede teaser.

De specificaties blijven achterwege, al kan je uit deze tweede foto wel afleiden dat er een 10-cilinder onder de kap zit. Spraakzamer is Lambo over z'n toekomstvisie. Daarin staat koolstofvezel centraal. "Om de emissies te reduceren, moet het gewicht naar omlaag. Omdat dat niet kan door veiligheidsvoorzieningen of comfortitems te schrappen, zullen we naar nieuwe materialen moeten grijpen" klinkt het bij Lamborghini. Carbon is volgens de Italianen de oplossing. De sportwagens van het merk zijn sinds de jaren tachtig gemiddeld zo'n 500kg zwaarder geworden en omwille van de heersende CO2-gekte ziet het bedrijf geen oplossing in een verdere vermogenswedloop.