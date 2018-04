Lamborghini plaagt voor Murcielago-opvolger

Door: BV

Over een kleine maand toont Lamborghini op het Autosalon van Parijs naar alle waarschijnlijkheid de opvolger van de Murcièlago. Die staat als sinds 2001 in het programma. Hoe die eruit komt te zien is nog niet bekend. Er komen in het totaal 6 "teasers" die het publiek warm moeten maken voor de onthulling van de supercar. Deze, waarop de ruimte rond de achterlichten te zien is, is de eerste. Voorlopig gaan we ervan uit dat de nieuweling Jota heet, maar ook dat is nog niet bevestigd.