Nieuwe Ford Focus ST klaar, heeft 250pk

Door: BV

Begin 2011 wordt de Ford Focus in de catalogus vervangen door een nieuw exemplaar. Hoe dat eruit ziet weten we inmiddels - Ford presenteerde de vijfdeurs in januari op het Salon van Detroit en de break in maart op het Salon van Genève. Een driedeursversie komt er niet meer. Eerder dit jaar kondigde Ford al de komst van een nieuwe, spannende Focus aan, en nu is het zover. De Focus ST beleeft z'n première in Parijs. De commercialisering is echter nog niet voor meteen. De potige versie is pas begin 2012 productierijp.

Zo ver voor de productlancering blijft Ford nog wat op de achtergrond over de details. De in het oog springende "Tangerine Scream" koetswerkkleur haalt het productiestadium wellicht niet, maar de koetswerkkit en het sportieve interieur zullen nauwelijks nog wijzigen. Onder de kap komt een tweeliter viercilinder turbomotor uit de EcoBoost-familie van de constructeur. Die centrale is alvast goed voor 250pk.