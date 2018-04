Subaru heeft nieuwe Boxer klaar

Door: BV

Boxermotoren zijn een eigenaardigheid in de autosector. Hoewel het concept duidelijke voordelen oplevert op vlak van gewichtsverdeling, trilling- en geluidsproductie zijn er maar twee autoconstructeurs die er consequent gebruik van maken; Porsche en Subaru. En die laatste heeft nu een fonkelnieuw blok klaar. Dat mocht al eens, want de basis voor het vorige blok dateerde uit 1989.

De nieuwe eenheid levert met 148pk en 196Nm prestaties die eigenlijk identiek zijn (het koppel stijgt 2%) aan z'n voorganger. Wat er dan gewijzigd is? Wel, de cilinderinhoud ging met één miezerig cc-tje omhoog van 1.994 naar 1.995cc. Maar ze wordt op een andere wijze bereikt; de cilinderdiameter (boring) werd groter en de slag werd korter. Daardoor is de koppelcurve beter en -vooral- wordt de verbranding efficiënter en schoner. Het verbruik zakt met zo'n 10%, maar de schadelijke emissies duiken veel meer in de min.

De Forester is het eerste model dat het blok ingelepeld krijgt, maar uiteindelijk zulle alle modellen volgen. Er komt nog een 2,5l-uitvoering en uiteraard zal Subaru er een turbo opvijzen. Die komt onder meer in de Impreza en in een nieuwe sportwagen die het merk samen met Toyota ontwikkelt.