Hopla: nog een Lambo-teaser

Door: BV

s="internalLink" title="Lamborghini plaagt voor Murcielago-opvolger" href="/nieuws/15106-lamborghini-plaagt-voor-murcielago-opvolger">Zes teasers krijgen we van Lamborghini voor het op het Autosalon van Parijs onthult waar het nu eigenlijk om gaat. Dit is teaser nummer vijf, van wat wellicht een lichtgewicht concept car van de Italianen wordt. Of een voorbode van een Murcièlago-opvolger. Of beide.

Ook ditmaal is het al carbon dat de klok slaat. Morgen, deze tijd krijgen we nog meer van het kunstig in beeld gebrachte materiaal te verwerken, voor we definitief uitsluitsel krijgen.