De laatste Lambo-teaser

Door: BV

We zijn rond. Dit is de laatste teaser voor de showcar die Lamborghini voorstelt op het Autosalon van Parijs. En neen, er is nog steeds geen extra (officiële) informatie. De laatste uren voor de persopening van het Salon van Parijs tikken weg, dus het geduld wordt niet veel langer op de proef gesteld.

De zesde teaser toont nog maar eens een onderdeel in carbon, waardoor we ervan uitgaan dat Lambo's nieuwste creatie ongeveer compleet in dat materiaal is uitgevoerd. Alle zes de plaagfoto's hebben we nog eens gegroepeerd in de fotospecial (rechts van de hoofdfoto).