Peugeot HR1: studie voor dappere mini-SUV

Door: BV

Peugeot pakt in Parijs niet alleen uit met de zeer futuristische EX1. Het merk heeft ook de HR1 meegenomen. Een studie voor een mini-SUV (3,7m lang, 1,75m breed en 1,49m hoog) die niet alleen kopers van een stadsauto moet aanspreken, maar ook voldoende aantrekkingskracht moet hebben om mensen die in een coupé rondrijden te overtuigen. De auto combineert z'n gewaagde lijnenspel alvast met één eigenschap die gegarandeerd de aandacht trekt; om plaats te sparen heeft de HR1 slechts 2 portieren. Die zijn elektrisch bediend en gaan eerst een beetje naar buiten om vervolgens omhoog te draaien. Héél Koenigsegg.

Aan boord is plaats voor vier inzittenden en een minimum van 180l bagage. Wil je meer laadcapaciteit dan kan je uiteraard de achterste zitplaatsen offeren. Dan lust de HR1 734l.

De aandrijflijn is vanzelfsprekend vriendelijk voor z'n omgeving. Peugeot gebruikt ook hier z'n Hybrid4-principe; de voorwielen worden aangedreven door een verbrandingsmotor, de achterwielen door een elektromotor. Tussen beide is geen fysieke verbinding.

Vooraan zit een 1,2l driecilindertje dat dankzij een turbo 110pk en 195Nm opwekt. De elektromotor is op piekmomenten goed voor 37pk en een trekkracht van 200Nm. De eerste werkt samen met een gerobotiseerde zesbak. Bij lage snelheden volstaat de elektromotor en hoeft er geen benzine verstookt te worden. 100km in de gemengde cyclus kost je volgens Peugeot niet meer dan 3,5l benzine. Dat is een CO2-afgifte van 80gr/km.