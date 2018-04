Peugeot EX1: alles voor de show

Door: BV

Peugeot had eerder al een paar moeilijk te ontcijferen plaagbeelden van de EX1 vrijgegeven. En nu weten waarom die wat verwarrend waren - de EX1 neemt immers een loopje met de meer conventionele proporties. De Fransen willen ermee de mogelijkheden van een geheel elektrische aandrijving schetsen. Deze creatie wordt immers aangedreven door elektromotoren die in het totaal 340pk en 240Nm sterk zijn. Op elke as zit een elektromotor waardoor de EX1 kan profiteren van vierwielaandrijving. Een lithium-ion accu zorgt voor de stroomopslag.

Om het gewicht en de stijfheid te optimaliseren maakt de 90cm hoge en 1,70m brede EX1 gebruik van koolstofvezel en composietmateriaal in een honingraatstructuur. Vooraan zorgt een ophanging met dubbele wishbones voor de link met het wegdek, terwijl achteraan een schommelarm gebruikt wordt - een beetje zoals bij een motorfiets. De portieren openen tegen de richting in en om de instap enigszins te vereenvoudigen gaat het kleine kuipzeteltje van de tweezitter mee naar buiten.

De prestaties van de EX1, die uiteraard theoretisch zijn, geeft Peugeot niet vrij. Wel dat de EX1 makkelijk één 1G aan versnelling kan genereren.