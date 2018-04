Officieel: Lamborghini Sesto Elemento

Door: BV

Het zesde element in het periodiek systeem is... koolstof. En omdat de Lamborghini showcar op het Autosalon van Parijs nagenoeg compleet is vervaardigd uit koolstofvezel, hebben de Italianen hem toepasselijk Sesto Elemento gedoopt. Al dat carbon drijft de prijs op en haalt het gewicht naar omlaag. Zelfs de uitlaatlijn is in composietmateriaal - Pyrosic - dat extreem hoge temperaturen aankan.

Deze Sesto Elemento weegt slechts 999kg en wordt aangedreven door dezelfde 570pk sterke 5,2l V10 als de Gallardo Superleggera. Lambo's carbon-obsessie heeft dan ook een gunstig neveneffect; de prestaties zijn verbeterd. Vanuit stilstand naar 100km/u versnellen kan in de Sesto Elemento in amper 2,5 seconden.