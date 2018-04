Elektrische Skoda Octavia Green E Line

Door: BV

Origineel is het al lang niet meer. Maar omdat dat Skoda's roeping niet is: ziehier de Octavia Green E Line. Een volledig elektrisch aangedreven Octavia Combi met een autonomie van 140km. Zonnecellen in het glanzend zwarte dak helpen om er enkele extra kilometers uit te persen. Volgend jaar wil Skoda een bescheiden testvloot met het model uitbouwen. Kwestie van wat relevante informatie over het gebruik van zo'n model te sprokkelen.

De elektromotor die de Octavia Combi aandrijft heeft en permanent vermogen van 80pk en een piekvermogen van 114pk. De maximale trekkracht van 270Nm is zoals steeds vanaf de start beschikbaar. De acceleratie naar 100 kan in 12 tellen en de top is begrensd op 135km/u.

Skoda beweert dat de aandrijflijn "bijna geen impact heeft" op de beschikbare ruimte. In elk geval weegt de lithium-ion accu die uit 180 cellen bestaat alleen al zo'n 315kg en dat voel je ongetwijfeld.