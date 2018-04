Renault Twizy tussen auto en scooter

Door: BV

We hebben de Renault Twizy Z.E. al eerder gezien als concept car. In Parijs blinkt op dit eigenste ogenblik de productieversie. Die rolt vanaf eind volgend jaar van de band in het Spaanse Valladolid, maar wie echt wil kan nu al z'n bestelling plaatsen.

De Twizy houdt met een lengte van 2,32m en een breedte van 1,19m het midden tussen een scooter en een auto. Parkeren wordt een makkie, maar om tussen stilstaande auto's door te rijden, is het model te breed. De prestaties volgen hetzelfde patroon. Een 20pk (piekvermogen, het continue vermogen is de helft) en 57Nm sterke elektromotor garandeert een topsnelheid van 60km/u.

De accu is op 3,5u geladen en met wat zelfbeheersing bedraagt de autonomie 100km. Omdat de Twizy zo veel van een scooter heeft, wordt het in sommige landen mogelijk om ermee te rijden zonder rijbewijs als de topsnelheid afgeregeld wordt op 45km/u. Of België daar bij is, is nog niet duidelijk.

Aan boord van de Twizy is ruimte voor 2 inzittenden. Die zitten achter elkaar in een tandempositie. De bagageruimte is standaard 31l groot, maar kan uitgebreid worden tot 55l. De veiligheidskooi moet afdoende bescherming bieden en je zit op z'n minst stevig vast. Vooraan monteert Renault een vierpuntsgordel - op de kleine zitplaats erachter veranker je jezelf met een driepuntsexemplaar.