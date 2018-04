Nissan Townpod voor werk en hobby

Door: BV

De Townpod is eigenlijk een compacte versie van de Nissan Leaf. Dat betekent dat de aandrijving elektrisch is en je het geheel oplaadt aan het stopcontact. En voorts wil Nissan daar niet al te veel aandacht aan besteden. Het merk heeft het veel liever over het ontwerp van koetswerk en interieur. Daarin zitten immers nogal wat slimme ideeën. Nissan is ervan uit gegaan dat de grens tussen het professionele en recreatieve gebruik van een voertuig vervaagt.

Daarom beschikt de Townpod ondanks z'n compact afmetingen over vier portieren. Twee volwaardige voordeuren en twee kleinere achterportieren die tegengesteld openen. Zonder B-stijl zorgt dat voor een riante toegang. De conventionele achterklep is bij het autootje vervangen door twee klapdeuren die een laadopening vrijmaken die quasi gelijk is aan de breedte van de bagageruimte. Die kan je aanpassen door zetels weg te klappen en als je extra lange zaken moet laden, steek je die gewoon door twee luikjes in het dak.

Even veel flexibiliteit is er ook voor de passagiers. Nissan heeft daarvoor de "puck" bedacht. Dat is eigenlijk een rubberen bal met een centrale groef. Die kan je her en der in het interieur parkeren en gebruiken om je gsm, mp3-speler of andere prulletjes in te verankeren. Zo kies je zelf wat je waar kwijt wil, en dat op een veilige manier.