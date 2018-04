Porsche overweegt viercilinder voor volgende 911

Door: BV

Bij Porsche wordt naarstig gewerkt aan de 996. Dat wordt een compleet nieuwe 911, voor het eerst sinds 1998. De 996 en 997 (die momenteel in de etalage staat) delen hun basis. De 991 - de typebenaming voor het nieuwe model dat weer 911 op de kont getatoueerd krijgt - komt er volgend jaar. Dat betekent dat de eerste details stilaan beginnen doorsijpelen, ondanks Porsche's inspanningen tot het tegendeel.

De basics blijven; de iconische sportwagen heeft nog steeds de motor op de verkeerde plaats. In de instapversie wordt die kleiner, 3,4l groot, maar niet minder krachtig dan voorheen. En de auto wordt ook lichter, maar niet compacter. Integendeel - die wielbasis wordt 10cm groter - de totale lengte gaat 7cm in de plus. En hij is weer enkele centimeter breder, maar ook ongeveer even veel lager. En omdat de hele aandrijflijn efficiënter wordt, gaat het verbruik omlaag.

Gelukkig gaat Porsche nog steeds een handbak aanbieden. De opmars van automatische transmissies met dubbele koppeling (die eigenlijk efficiënter zijn) maken daarvan geen evidentie. Maar Porsche wil nog een poging doen om de purist onder z'n cliënteel te houden. Die moet de jongste tijd al verdragen dat z'n geliefkoosde merk zich verliest in een eindeloze stroom speciale uitvoeringen die het verhaal uiteindelijk alleen in punten en komma's herschrijven. Die door de marketingafdeling deskundig verpakte listen om een kapitaalkrachtig clientèle van z'n zuurverdiende geld te beroven komen ook nog, maar er zal op z'n minst nog een handgeschakelde achterwielaandrijver beschikbaar zijn voor wie het wil. Beter zelfs; Porsche ontwikkelt een nieuwe bak met zeven verhoudingen. Een primeur voor een handgeroerd exemplaar.

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de ingenieurs zelfs weer een viercilinder in de Carrera lepelen. Na vijftig jaar. Een 2,2l die ten laatste in 2013 in het gamma hoort te komen. Minder potig dan de zespitter, natuurlijk, maar ook veel lichter.