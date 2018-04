VW Amarok met kleine cabine/grote laadbak

Door: BV

Hoewel hij even lang is als de vierdeurs Amarok met dubbele cabine, heeft de Amarok met enkele cabine een laadoppervlak van 2.205 mm lang, een toename van 65 cm in vergelijking met die eerste. In de langere laadbak kunnen twee europallets comfortabel dwars achter elkaar geladen worden, waarna er nog 60 cm vrije ruimte overblijft. Ondanks de ongewijzigde laadbreedte van 1,22 m tussen de wielkasten meet het laadoppervlak nu 3,57 m2, waarop dankzij de zes standaard bevestigingshaken

ook grote en volumineuze goederen vervoerd kunnen worden.

Pick-ups met een enkele cabine gelden als het klassieke ‘werkpaard' voor intensief gebruik in de nijverheid, de bouw en de landbouw. In die sectoren is vooral de grootte van het laadoppervlak van tel. Desondanks vonden de ingenieurs van Volkswagen

het belangrijk om ook de inzittenden voldoende ruimte te bieden. Om die reden is de enkele cabine langer dan bij de concurrenten, zodat er achter de beide zetels nog opbergruimte is voor waardevolle zaken.



Als krachtbron krijgt de Amarok SingleCab de bekende 2.0 TDI-motor van 163 pk of de nu in primeur voorgestelde TDI van 122 pk. Voor de transmissie is er de keuze uit achterwielaandrijving of de inschakelbare vierwielaandrijving. Optioneel is voor beide versies ook het blokkeerbare achterdifferentieel verkrijgbaar. De Heavy Duty-ophanging maakt een maximaal nuttig laadvermogen van 1,26 ton mogelijk. De veiligheid blijft van hoog niveau, met standaard onder meer ESP, frontale airbags voor de bestuurder en de passagier en zijairbags.