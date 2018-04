VW Eos krijgt update

Door: BV

Volkswagen frist de Eos op. Het vernieuwde editie (modeljaar 2011) gaat op 19 november in première op het Autosalon van Los Angeles.

De update omvat een herwerkt front. Uiteraard om de Eos te doen aansluiten bij de pennentrekken van designbaas Walter Da Silva. Om diezelfde reden worden niet alleen motorkap, lichtunits, grille en voorbumper onder handen genomen, maar wijzigen ook achteraan het bumperschild en de lichten. Het interieur ondergaat natuurlijk ook detailaanpassingen, waaronder enkele technologie-updates. Denk bijvoorbeeld aan een startknop, of de mogelijkheid om het dak vanop afstand te bedienen.

Onder de kap vinden we uitsluitend viercilinders. De V6 die bij lancering leverbaar was, werd eerder al geofferd. Het gamma gaat van een 1.4 TSI met 122pk tot een 2.0 TSI met 210pk. De tweeliter diesel ligt er met 136pk (Belgische homologatie) tussenin. Dat is met voorsprong de zuinigste. Het verbruik is met meer dan een halve liter gedaald, tot 4,8l/100km dankzij de introductie van start/stop-technologie.