Hyundai Veloster komt, wordt asymmetrisch

Door: BV

Afgelopen jaar steeg de verkoop van Hyundai en Kia met dik 20%. Dat betekent dat de groep wereldwijd de plaats van vierde grootste constructeur afsnoept van Ford, dat z'n cijfers met 9% zag slinken. Maar de honger van de Koreanen is nog niet gestild. Hyundai lanceert nog maar eens een productoffensief waaruit de komende jaren liefst 10 nieuwe modellen en varianten moeten geboren worden.

Hyundai wil meespelen in elke belangrijke niche, ook in die van de compacte coupé. Dat betekent dat de concept car Veloster (uit 2007) binnen afzienbare tijd de showroom haalt. De definitieve lijnen liggen vast en hoewel we het nog moeten stellen met beelden van de concept, lekken de eerste verrassende details al uit. Hyundai heeft gekozen voor een asymmetrische layout die zelfs niet op de concept te zien was. Er wordt geopteerd een zijde met één portier, terwijl aan de andere kant twee deuren ingewerkt worden. Over de exacte introductiedatum houdt de constructeur de lippen nog stijf op elkaar.