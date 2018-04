Nissan GT-R nog krachtiger

Door: BV

Nissan heeft meer details over de facelift van de GT-R bekendgemaakt. Eerder konden we al het herwerkte uiterlijk aanschouwen, maar nu geven de Japanners technische details vrij. En de bom werd nog krachtiger.

De ingenieurs van het merk voerden de turbodruk op, steken een uitlaatlijn met grotere diameter (voor minder tegendruk) en rommelden met de kleptiming. Het resultaat: 530pk bij 6.400t/min en 612Nm maximale trekkracht voor de nieuwe variant, tegen 486pk en 588Nm voor de uitgaande versie. Een efficiëntere centrale levert in de verbruiksmetingen steeds een besparing op, al gaan we er niet van uit dat je verbruik en CO2-uitstoot ook in de praktijk zullen dalen. Om sneller te schakelen is de sturing van de versnellingsbak aangepast en het Launch Control-systeem is opnieuw geconfigureerd. Dat laatste was een bron van problemen bij de eerste versies.

Er zijn al vier beschikbare uitvoeringen, en daar komen er nu nog twee bij. De Club Track editie is extremer afgesteld dan het normale exemplaar en dan is er nog een editie die EGOIST is gedoopt. Dat is Nissan's kijk op een personaliseringsprogramma, met onder meer 20 beschikbare interieurtinten.