Renault Twingo Miss Sixty klinkt vrouwelijk..

Door: BV

In samenwerking met het gelijknamige Italiaanse confectiemerk Miss Sixty lanceert Renault een beperkte oplage van de Twingo. Die kan in Frankrijk besteld worden vanaf € 12.500 (na aftrek van de milieupremie) en wordt vanaf januari bij ons gecommercialiseerd.

De Twingo Miss Sixty zit in een speciale zachtroze lak, heeft recht op velgjes en een specifiek interieur dat zwart leder afzet tegen roze inlegstukken. Binnen en buitenzijde zijn versierd met bloemenmotiefjes. Net zo belangrijk is dat deze Twingo een verbeterde lucht - en rolweerstand heeft en daardoor zuiniger en CO2-vriendelijker voor de dag komt dan de versies die tot op heden in de catalogus staan. Die maatregelen zal Renault ongetwijfeld ook op de rest het Twingo-gamma doorvoeren.

Wie er één wil krijgt de keuze uit een dCi 75 die 10pk sterker is dan de huidige instapdiesel en met amper 94gr/CO2/km 19gr minder uitstoot. Goed voor 15% overheidskorting. Er is ook een 1.2 benzine met 75pk, die voortaan geen 114 maar 109gr uitstoot. Dat levert je 3% overheidssponsoring op.