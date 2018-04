Citroën Metropolis komt als DS9

Door: BV

Citroën toont op de Wereldtentoonstelling in Shanghai de Metropolis Concept. Een studie van een meer dan uit de kluiten gewassen limousine, aangedreven door hybridetechnologie. Een elektromotor die samenwerkt met een compacte tweeliter V6 die gekoppeld is aan een geautomatiseerde zevenversnellingsbak.

In Europa heeft Citroën het al decennia moeilijk om z'n topmodellen, zoals de XM of de actuele C6, te slijten. Maar het almaar meer welvarende China heeft een voorkeur voor grotere auto's. Het Franse automerk heeft dan ook besloten de Metropolis in productie te nemen. Zonder specifiek te zijn over een introductiedatum, is dat nieuws bevestigd door Gregoire Olivier, de directeur voor de Aziatische operaties van het merk. De Metropolis zal in China gebouwd worden. Export naar onze contreien ligt echter voor de hand. Wellicht wordt het vlaggenschip hier DS9 gedoopt en zal die meteen de C6 aflossen.