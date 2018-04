Fiat toont twee concepts in Brazilië

Door: BV

Autosalon in Brazilië, de belangrijkste exportmarkt voor Fiat waar het merk volgend jaar ook nog eens exact 35 jaar actief is. Niet moeilijk dus dat de Italianen graag een tandje bijsteken. In Sao Paolo staan dan ook twee nieuwe studiemodellen te pronken.

De Uno Cabrio is gebaseerd op de Braziliaanse instapper van het merk. Dat model verloor z'n dak en achterzetels en kreeg er een agressievere koetswerkkit en 17-duims velgen voor in de plaats. Doe de motorkap open en je ontdekt een 1.4l turbomotor met 152pk. Die helpt de Cabrio aan een top van 200km/u.

De tweede concept is de Mio, ook bel gekend als FCC 111. Een stadsmini van amper 2,5m lang, 1,56m breed en 1,53m hoog die het resultaat is van suggesties en ideeën die liefst 17.000 mensen uit 160 landen achterlieten op een speciale website. De Mio heeft nog niet z'n definitieve vorm bereikt - Fiat blijft het kleintje bijschaven.