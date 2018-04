Nieuwe Hyundai ix20 agressief geprijsd

Door: BV

Enkele weken geleden testten we reeds de nieuwe Hyundai ix20. Maar het zusje van de Kia Venga had toen nog geen prijs. Nu wel. Het model verschijnt in de catalogus met een vanafprijs van € 14.499 (voor de 1.4 benzine met 90pk). Dieselen kan met de 77pk sterke 1.4 CRDi vanaf € 15.999. Hyundai mikt duidelijk op volume met deze kleine monovolume en de importeur opteerde dan ook voor een agressieve prijszetting, onder de (catalogus-)prijs van concurrenten als de Opel Meriva, Citroën C3 Picasso of Kia Venga.

De 1.6l benzine met 125pk wisselt vanaf € 17.299 van eigenaar en de diesel met 90pk kan je vanaf € 18.399 op je naam schrijven. De diesels komen allen in aanmerking voor een overheidspremie van 3% omwille van hun beperkte CO2-uitstoot.

Elke ix20 heeft recht op vijf jaar waarborg zonder kilometerbeperking (!!), een gratis vervangwagen en gratis controle van de auto (niet te verwarren met onderhoud) tijdens dezelfde periode.