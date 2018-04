Peugeot zit zonder nummers, overweegt modelnamen

Door: BV

Peugeot zit in de problemen met de benaming van z'n modellen. Traditioneel wordt een model er aangeduid door een eerste cijfer, dat staat voor z'n plaats binnen het gamma, gevolgd door een nul, gevolgd door de productgeneratie. Zo hebben we bijvoorbeeld achtereenvolgens de Peugeot 306, 307 en 308 gehad. De recente wildgroei aan modellijnen noopte Peugeot al tot het introduceren van producten met twee nullen in het midden, zoals de 3008 en 5008. Iets waar de eigenzinnig gelijnde Coupé op basis van de 308 ook weer niet in paste en waarvoor de Fransen een lettercombinatie -RCZ- kozen.

De beschikbaarheid van extra cijfercombinaties is niet alleen een probleem bij nieuwe modellen. Ook bestaande productlijnen raken uitgeput. De opvolger van de 308 heet logischerwijs 309, maar die bestond al eerder. Dat was nota bene een model dat eigenlijk als Talbot ontwikkeld was, maar op het laatste moment een leeuw op de motorkap gekleefd kreeg. Niet meteen een inspirerende auto en hoewel Peugeot er van 1985 tot begin jaren negentig ruim 1,6 miljoen exemplaren van verkocht, wil het er liever niet aan herinnerd worden. De oplossing? Meer echte modelnamen, zoals de RCZ. De beslissing is nog niet gevallen, maar de Franse directie overweegt alvast een herdoop voor de 308-opvolger.