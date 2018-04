Koop een Bentley, wordt best geklede man

Door: BV

Je meer waar voor je geld geven, is een beproefde techniek om de verkoop van je producten wat aan te zwengelen. Of een mooi gebaar om je te belonen voor je trouw. Bij veel auto's geraak je ervan af met gratis vloermatjes, maar niet als het om een Bentley gaat. De Amerikaanse en Canadese invoerder wil z'n klanten graag op wat extra's trakteren. Een moeilijke oefening bij dergelijk luxemerk, want kortingen op nieuwe modellen zijn daar ondenkbaar. En zo'n kleine attentie moet natuurlijk de stijl van het merk reflecteren.

De oplossing is alvast elegant. Van kledingmerk Astor & Black, gespecialiseerd in maatpakken (en de kleermaker van ene Angel Ramos, door het magazine Esquire uitgeroepen tot de best geklede "echte" man), krijg je in Noord-Amerika bij aankoop van een product uit het Bentley-gamma een op je smaak afgestemde outfit. Compleet met een op maat gemaakt hemd en zijden das. Dat is nog eens een stijlvolle attentie...